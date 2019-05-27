حاكم مصرف لبنان: الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم الاثنين، إن الاستقرار مستمر في الليرة اللبنانية والسوق المالية.

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وأضاف أن الإصلاحات في الموازنة العامة لعام 2019، وفي قطاع الكهرباء، تشكل "إشارات إيجابية".

كلام سلامة، جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، قبيل جلسة حكومية، من المنتظر أن تكون الأخيرة لإقرار مشروع موازنة العام 2019 التقشفية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة سعد الحريري، قد وضع اللمسات النهائية على بنود مشروع الموازنة يوم الجمعة الفائت، وسيستكمل المجلس اليوم الاثنين، المناقشات في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية، على أن تحال الموازنة بعد ذلك إلى البرلمان.

ومن الجدير ذكره، أن الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي (1507-1514 ليرة) منذ أكثر من عشرين عاما.

وتواجه الحكومة اللبنانية احتجاجات، مستمرة حتى اليوم، اعتراضا على الاقتطاعات التي تضمنتها الموازنة، والتي تطال مختلف فئات الشعب اللبناني.

المصدر: رويترز