صرف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين مكافآت قيمتها الإجمالية 18.747 مليون ريال، لبعض منسوبي ديوان المراقبة العامة البالغ عددهم 627 موظفا.

وقرر العاهل السعودي صرف المكافأة للمشمولين بها، تشجيعا لهم على تميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 2017 – 2018.

ونتج عن جهود منسوبي ديوان المراقبة، الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات.

وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو 17.328 مليار ريال (4.6 مليار دولار).

المصدر: "واس"