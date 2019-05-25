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بغداد اشترت أكثر من 1.5 مليون طن قمح من ناتج المحصول المحلي

مال وأعمال

بغداد اشترت أكثر من 1.5 مليون طن قمح من ناتج المحصول المحلي
Reuters Omar Sanadiki
(صورة أرشيفية)
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أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني، أن الحكومة اشترت من المزارعين المحليين أكثر من 1.5 مليون طن من القمح في 14 محافظة خلال موسم حصاد العام الحالي.

وأوضح العاني في بيان أن وزارته اشترت حتى الآن 1549839 طنا من القمح.

وقد أكد العاني في وقت سابق من الشهر الماضي أن موسم الحصاد في العام الحالي والذي يبدأ في منتصف أبريل سيكون الأكبر حتى الآن من حيث شراء الحبوب المحلية.

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وأضاف أن العراق في طريقه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل هطول أمطار غزيرة مشيرا إلى أن بلاده ستستورد كميات أقل من القمح إذا تحققت تلك الكمية.

المصدر: رويترز

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