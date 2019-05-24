ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها تبحث سبل معاقبة الدول التي تخفض من قيمة عملاتها، وذلك بفرض رسوم جمركية على منتجات تلك الدول التي تستوردها الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان عن التجارة الأمريكية أنها "ستقترح قاعدة لفرض الرسوم على الدول التي تعمل على تخفيض قيمة عملتها أمام الدولار ما ينتج عنه دعم صادراتها بفعل انخفاض أسعارها".

وقد تعرض هذه الخطوة منتجات تستوردها اليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وسويسرا، للخطر وتقلل من قدراتها التنافسية في السوق الأمريكية.

والدول المذكورة مدرجة إضافة للصين على "قائمة مراقبة" وردت في تقرير وزارة الخزانة الأمريكية نصف السنوي للعملات، الذي يرصد التدخلات في سوق العملة، وفوائض ميزان المعاملات الجارية الكبيرة عالميا وفوائض التجارة الثنائية المرتفعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اشتكى مررا من الدول التي تخفض قيمة عملتها بهدف دعم صادراتها ولاسيما الصين، وقال إن بكين تتخذ هذه الخطوة لجعل صادراتها أرخص أمام مثيلاتها الأمريكية والأجنبية.

المصدر: "رويترز"