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السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية

مال وأعمال

السعودية ترفع الحظر عن السيجارة والشيشة الإلكترونية
Reuters Neil Hall
السيجارة والشيشة الإلكترونية
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رفعت السلطات المختصة في السعودية الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية على أن تكون الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد مواصفات قياسية له.

وذكرت مصادر مطلعة أن من واجبات الهيئة كذلك تحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته.

وكشفت المصادر كذلك، عن السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي، وأيضا كمية 60 مللتر من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وشددت السلطات في بيانها، على أن ما زاد عن الكميات المسموح بها سيعرض على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملته معاملة التبغ ومشتقاته لاستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليه.

المصدر: سبق

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