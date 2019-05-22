خفضت أنقرة الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على 22 سلعة أمريكية، إلى النصف، في إطار المعاملة بالمثل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا متعلقا بتعديل قرار تطبيق الرسوم الجمركية على واردات بعض المنتجات الأمريكية، ويقضي بخفض الرسوم الإضافية المفروضة على بعض تلك المنتجات إلى النصف، اعتبارا من 21 مايو الجاري.

وأوضحت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أن القرار يأتي في إطار المعاملة بالمثل، بعدما خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 بالمئة، في 17 مايو الجاري.

ولفتت الوزيرة إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 521.2 مليون دولار المفروضة على السلع الأمريكية، ستنخفض إلى 260.6 مليون دولار، مشددة على أن "تركيا ستواصل العمل من أجل إزالة العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة، والوصول إلى الحجم التجاري الذي حددته حكومتا البلدين بـ 75 مليار دولار".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر الجمعة، خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب التركي من 50 إلى 25 في المئة، قائلا: "واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب التركية، تراجعت بنسبة 48 بالمئة مقارنة مع العام الماضي".

وفي 10 أغسطس 2018، رفعت الإدارة الأمريكية، الرسوم الجمركية على واردات الصلب التركي إلى 50 بالمئة، والألومنيوم إلى 20 بالمئة، وبعد أيام من الإعلان الأمريكي، رفعت تركيا دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أنها تخالف قواعد المنظمة من خلال رفع الرسوم الجمركية.

وكان ترامب، أعلن أيضا أن إدارته توصلت إلى اتفاق مع كل من كندا والمكسيك، ينص على إلغاء الرسوم الضريبية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من هذين البلدين.

المصدر: "الأناضول"