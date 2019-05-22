أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبوستيت، موافقة دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات القاهرة من محصول الجوافة.

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ووفقا لخطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.

وأشار أبوستيت إلى أن تلك الموافقة تأتي في ضوء الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر على الصادرات الزراعية، والجهود التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، لضمان جودة الصادرات الزراعية من المحاصيل المختلفة، حفاظا على سمعة المنتج الوطني، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.

المصدر: RT