قالت شركتا الطاقة السعودية "أرامكو" والأمريكية "سيمبرا إنرغي"، الأربعاء، إن "أرامكو" أبرمت اتفاقا مدته 20 عاما لشراء الغاز الطبيعي المسال.

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وتطور "أرامكو" مواردها الخاصة من الغاز، وتتطلع لحيازة أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وإفريقيا.

وتعمل الشركتان أيضا على وضع اللمسات النهائية للاستثمار في حصة نسبتها 25% في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركتان إن اتفاق البيع والشراء يتعلق بخمسة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي القادم من المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر لتصدير الغاز الطبيعي المسال الخاضع للتطوير.

وتعتزم شركة النفط السعودية العملاقة أن تصبح لاعبا رئيسيا في سوق الغاز العالمية، بينما تشهد السوق الأمريكية ازدهارا في النفط والغاز الصخري. وزادت "أرامكو" في الوقت الراهن إنتاجها من الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من نحو 14 مليار قدم مكعبة قياسية.

المصدر: "رويترز"