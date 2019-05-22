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شركة إيطالية تبحث بيع حصتها في مشروع ضخم بتركيا

مال وأعمال

شركة إيطالية تبحث بيع حصتها في مشروع ضخم بتركيا
AFP
اسطنبول
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ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة "أستالدي" الإيطالية وشريكتها التركية استأنفت محادثات بيع جسر في اسطنبول يربط بين أوروبا وآسيا مع مجموعة مستثمرين صينيين.

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وأضافت الوكالة، أن "أستالدي" وشركة "IC Yatirim Holding AS" استأنفتا المحادثات مع كونسورتيوم تقوده المجموعة الصينية "Merchants" بعد التوصل لتفاهم مع الحكومة التركية.

والحديث يجري عن جسر يافوز سلطان سليم، وكانت "أستالدي" جلست إلى طاولة المفاوضات مع الشركات الصينية في شهر مارس لبيع حصصها في الجسر والمقدرة بـ33%، غير أن المحادثات حينها تعثرت.  

وتقوم "أستالدي" بالمشاركة مع الشركة التركية، التي تملك 67% من الجسر، بتشغيل الجسر في اسطنبول منذ عام 2016، بعد استثمار بلغ حوالي 3 مليارات دولار.

وتعاني "أستالدي"، التي تعد ثاني أكبر شركة بناء في إيطاليا، من مشاكل مالية، دفعتها للتقدم بطلب للقضاء الإيطالي لإعادة هيكلة ديونها بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها تركيا.

المصدر: "بلومبرغ"

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