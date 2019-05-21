السيسي يطالب بتحصيل إيرادات الدولة بشكل سريع

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل سريع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس اجتمع مع المسؤولين لتناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وطالب السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفي السياق نفسه تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام النظم الإلكترونية المتطورة لتشجيع النشاط الاقتصادي، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي.

المصدر: RT