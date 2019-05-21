أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

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وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، إن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" عددهم 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

We launched a new “Golden Card” system to grant permanent residency to investors and exceptional doctors, engineers, scientists and artists. The first batch of 6,800 investors with Dh100 billion worth of investments will be granted the “Golden Card.” — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

وأضاف، إن "البطاقة الذهبية ستمنح للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا. وجميع المقيمين في الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".

We launched a new “Golden Card” system to grant permanent residency to investors and exceptional doctors, engineers, scientists and artists. The first batch of 6,800 investors with Dh100 billion worth of investments will be granted the “Golden Card.” — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 21, 2019

المصدر: RT