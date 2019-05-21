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الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"

مال وأعمال

الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة
Reuters
الإمارات تطلق نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"
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أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.

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وقال نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد، إن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" عددهم 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.

وأضاف، إن "البطاقة الذهبية ستمنح للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في مسيرتنا. وجميع المقيمين في الإمارات هم إخوة لنا وجزء من أسرتنا الكبيرة".

المصدر: RT

 

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