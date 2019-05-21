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بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تأثر قطاع التكنولوجيا بمعاقبة "هواوي"

مال وأعمال

بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تأثر قطاع التكنولوجيا بمعاقبة
Reuters
بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تأثر قطاع التكنولوجيا بقيود "هواوي"
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أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الاثنين، على انخفاض في ظل القيود التي فرضها البيت الأبيض على شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، والتي ضغطت على قطاع التكنولوجيا.

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وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.33% إلى 25679.76 نقطة، فيما نزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.68% إلى 2840.09 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" التعاملات عند 7702.38 نقطة، بانخفاض نسبته 1.46%.

وأثارت الخطوة الأمريكية المخاوف في الأسواق من أن تؤجج التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "رويترز"

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