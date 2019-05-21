أنهت المؤشرات الأمريكية تعاملات الاثنين، على انخفاض في ظل القيود التي فرضها البيت الأبيض على شركة الاتصالات الصينية "هواوي"، والتي ضغطت على قطاع التكنولوجيا.

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وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.33% إلى 25679.76 نقطة، فيما نزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.68% إلى 2840.09 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" التعاملات عند 7702.38 نقطة، بانخفاض نسبته 1.46%.

وأثارت الخطوة الأمريكية المخاوف في الأسواق من أن تؤجج التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: "رويترز"