هل بإمكانك إيجاد الخطأ المطبعي في الورقة النقدية؟

أستراليا تطرح أوراقا نقدية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي تتضمن خطأ مطبعيا
طبعت أستراليا في أكتوبر الماضي نحو 400 مليون ورقة نقدية من فئة 50 دولارا أستراليا (حوالي 34.9 دولار أمريكي) تحتوي على خطأ مطبعي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شبكة "CNN" أنه يجري الآن تداول حوالي 46 مليون ورقة نقدية بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الكمية المطبوعة.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Australia’s most widely circulated banknote has a typo. Can you spot it? Swipe right for a close up image. Nearly 400 million of the notes were printed, with 46 million in use, according to CNN, putting the total value of the currency in circulation at about A$2.3 billion. Still trying to find the error? It's close to the country's first woman parliamentarian, Edith Cowan's shoulder.
وجاء الخطأ في كلمة responsibility، التي تعني "المسؤولية". والكلمة المطبوعة ينقصها حرف "i" قبل آخر حرفين فيها.
من جهته أكد البنك المركزي الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري الخطأ المطبعي، وقال إنه سيتم إصلاح الخطأ في عمليات الطباعة المستقبلية، لكنه لم يتطرق للأوراق النقدية قيد الاستخدام وما إذا سيجري سحبها من التداول.
المصدر: "بلومبرغ"