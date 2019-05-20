هل بإمكانك إيجاد الخطأ المطبعي في الورقة النقدية؟

طبعت أستراليا في أكتوبر الماضي نحو 400 مليون ورقة نقدية من فئة 50 دولارا أستراليا (حوالي 34.9 دولار أمريكي) تحتوي على خطأ مطبعي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شبكة "CNN" أنه يجري الآن تداول حوالي 46 مليون ورقة نقدية بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي) من إجمالي الكمية المطبوعة.

AFP

وجاء الخطأ في كلمة responsibility، التي تعني "المسؤولية". والكلمة المطبوعة ينقصها حرف "i" قبل آخر حرفين فيها.

من جهته أكد البنك المركزي الأسترالي في وقت سابق من الشهر الجاري الخطأ المطبعي، وقال إنه سيتم إصلاح الخطأ في عمليات الطباعة المستقبلية، لكنه لم يتطرق للأوراق النقدية قيد الاستخدام وما إذا سيجري سحبها من التداول.

المصدر: "بلومبرغ"