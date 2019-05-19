وزير الطاقة الروسي: موسكو تنظر في إمكانية زيادة صادراتها من النفط صيفا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن روسيا تنظر في إمكانية زيادة صادراتها من النفط للسوق في الصيف المقبل لسد النقص المحتمل.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 24"، أدلى بها عقب اجتماع عقدته لجنة المراقبة الوزارية التابعة لـ "أوبك" و"أوبك +" في مدينة جدة السعودية، أشار الوزير إلى أن "المخزونات النفطية عادة ما تنخفض في فصل الصيف، ويحدث نقص في السوق يتطلب سداده زيادة العرض". وتابع أن لدى روسيا إمكانيات لزيادة حجم الصادرات لمستهلكي النفط في حالة الضرورة، وأن موسكو تنظر في هذا الخيار.

وفي وقت سابق الأحد، لم يستبعد نوفاك حدوث نقص للنفط في السوق العالمية في الصيف المقبل على خلفية زيادة الطلب المحتملة. وقال الوزير الروسي في تصريح صحفي: "هناك احتمال لحدوث نقص في حال نمو الطلب مثلما حدث في السنوات الماضية. فهو ينمو كالعادة مقارنة مع فصل الشتاء بمقدار مليوني برميل في اليوم، الأمر الذي سيتطلب يقظة كبيرة وسرعة رد لمنع حدوث النقص".

وأشار نوفاك إلى أن المخزونات العالمية من النفط حاليا أعلى بنحو 13 مليون برميل عن متوسط 5 سنوات، موضحا أن ثمة عوامل عدة أدت إلى هذه النتيجة، من بينها أرقام الطلب التي كانت أدنى من المتوقع.

ولم يستطع الوزير الروسي تحديد المواعيد المتوقعة لتحقيق التوازن في سوق النفط، قائلا أن تحقيقه يرتبط إلى حد كبير بالطلب في النصف الثاني من العام، بالنظر إلى أن الطلب ينمو في الصيف ليهبط في الشتاء، وبالتالي، فإن الطلب في الصيف هو الحاسم.

المصدر: وكالات