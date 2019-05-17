أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته توصلت إلى اتفاق مع كل من كندا والمكسيك، ينص على إلغاء الرسوم الضريبية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من هذين البلدين.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في البيت الأبيض: "يسرني أن أعلن أننا توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك، وسنبيع منتجاتنا لهذين البلدين دون فرض رسوم أو رسوم باهظة. إن ذلك يمثل فرقا كبيرا".

وعلى خلفية هذا الإعلان، أصدرت الولايات المتحدة وكندا بيانا أكد التوصل إلى اتفاق يلغي الرسوم الضريبية على الواردات الكندية للصلب والألومنيوم إلى الأراضي الأمريكية، ومن المتوقع نشر إعلان مماثل مع المكسيك.

وقال البلدان في البيان: "تتفق الولايات المتحدة وكندا على أن يتم في غضون يومين على حد أقصى بعد صدور هذه الوثيقة، إلغاء كل الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة بناء على المادة 232 (للقانون الأمريكي عن توسيع التجارة الصادر في 1962) على الصلب والألومنيوم من كندا، وكل الرسوم الضريبية التي فرضتها كندا ردا على ذلك".

وأفادت الولايات المتحدة وكندا بأنهما اتفقتا أيضا على "اتخاذ إجراءات فعالة" لمنع توريدات الصلب والألومنيوم المدعومة حكوميا من قبل الدول الأخرى، بالإضافة إلى التصدي لنقل هذه السلع المصنوعة في أي بلد آخر، عبر أراضيهما إلى أطراف ثالثة، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى الواردات من الصين.

وفرضت الولايات المتحدة، في 1 يونيو 2018، رسوما جمركية على واردات الألمنيوم والحديد الصلب إلى الأراضي الأمريكية من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الدول الأخرى.

وأقر ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، في خطوة قال البيت الأبيض إنها نفذت في مصلحة "الأمن القومي" الأمريكي.

ويُعتقد أن هذه الرسوم عرقلت تطبيق اتفاق "USMCA" للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والذي من المتوقع أن يحل محل اتفاق "NAFTA".

المصدر: وكالات