"ترانسنفت" الروسية تؤكد استعدادها لتعويض عملاء

أكدت شركة "ترانسنفت" المسؤولة عن خطوط أنابيب النفط في روسيا، استعدادها لتعويض عملائها عن أضرار لحقت بهم جراء توريد نفط ملوث عبر خط الأنابيب "دروجبا".

وقال ديمتري كوزاك، نائب رئيس "ترانسنفت"، للصحفيين اليوم الخميس، إن "الشركة تتفهم موقف عملائها وتتخذ موقفا بناء للغاية وبالطبع، مستعدة للتعويض عن الأضرار الحقيقية التي لحقت بشركات النفط (الأوروبية والروسية)".

وفي وقت سابق، تم تعليق إمدادات النفط إلى عملاء في أوروبا وروسيا بعد اكتشاف النفط الملوث، وقامت السلطات المختصة بفتح تحقيق بهذا الشأن.

ويعتبر أنبوب "دروجبا"، الذي افتتح في 1964، واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

المصدر: "إنترفاكس"