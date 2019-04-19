أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، بأن استغلال واشنطن للدولار سيؤثر سلبا على الثقة بهذه العملة في المستقبل.

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وقال لافروف خلال اجتماع مع صناعيين ورجال أعمال روس بشأن التعاون الدولي والاستثمار، إن "الولايات المتحدة تسيء لموقع الدولار عالميا، وعلى المدى الطويل سيؤثر ذلك على مصداقية العملة الأمريكية".

وأضاف الوزير، أن "الظروف التي تشكلت الآن في الأسواق العالمية نتيجة الموقف الأمريكي تدل على ذلك على الأقل، حيث يتم احتساب خسائر بمئات المليارات من الدولارات".

والعام الماضي انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة العقوبات أحادية الجانب، التي تتبعها واشنطن، والحروب التجارية، وأكد أن روسيا تتجه نحو الاستغناء عن الدولار في تعاملاتها التجارية الخارجية، لكن ذلك لن يحدث على حساب مصالحها.

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وخفضت روسيا خلال العام الماضي استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 36 مليار دولار، لتصل في يناير الماضي إلى 13.18 مليار دولار فقط، بعدما تخطت حيازتها في ديسمبر 2017 حاجز الـ100 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه عملت موسكو على زيادة حيازاتها من الذهب، والذي بلغت قيمة احتياطاته مطلع الشهر الجاري نحو 90 مليار دولار. واحتياطات المعدن النفيس هي جزء من احتياطات روسيا الأجنبية التي بلغت في 1 أبريل الجاري قرابة 488 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.

المصدر: وكالات