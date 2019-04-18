رويترز: الجنيه السوداني يتعزز في السوق السوداء بعد عزل البشير

تعزز الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء السودانية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين ورجال أعمال.

وحسب المعطيات التي أوردتها "رويترز"، فإن الجنيه السوداني استقر عند مستوى الـ 53 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد أن كان عند 74 جنيها مقابل الدولار عشية عزل البشير.

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ويشار إلى أن سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني كان 47.5 جنيه سوداني مقابل الدولار منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف أعلن يوم 11 أبريل الجاري عن عزل عمر البشير وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي الذي سيدير أمور البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأعلن المجلس الانتقالي الذي تولى رئاسته الفريق أول عبد الفتاح البرغان يوم 12 أبريل، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بما فيها لمحاربة الفساد.

المصدر: رويترز