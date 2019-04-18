بوتين: تابعنا حريق نوتردام بعيون دامعة ومستعدون للمشاركة في ترميمها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه وكل مواطني روسيا كانوا يتابعون الحريق في كاتدرائية نوتردام وأعيننا مغرورقة بالدموع، مؤكدا استعداد شركات روسية للمشاركة في أعمال الترميم.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع مجموعة ممثلين عن قطاع الأعمال الفرنسي في روسيا: "أود أن أعرب عن أسفي للكارثة التي ألمت بفرنسا وتمثلت بالحريق في كاتدرائية سيدة العذراء بباريس. إنها شكلت بلا شك رمزا لفرنسا بل للحضارة والثقافة الأوروبيتين بصورة عامة. نشعر كلنا بأسف عميق، وتابعنا الحادث والدموع تترقرق في أعيننا".

وأضاف بوتين: "أعلم أن قطاع الأعمال الفرنسي مستعد للمساعدة على ترميم الكاتدرائية، وأعرف كذلك أن شركات روسية تعمل معكم في فرنسا مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود مع الشركاء الفرنسيين".

كما أعرب الرئيس الروسي عن قناعته بأن خطط السلطات الفرنسية حول ترميم هذا المعلم التاريخي سيتم تنفيذها.

واندلع حريق ضخم في كاتدرائية نوتردام، التي بنيت في الفترة ما بين 1163 و1345، مساء يوم 15 أبريل ولم تتمكن فرق الإطفاء من إخماده إلا في صباح اليوم التالي، وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث يعود إلى أعمال ترميم نفذت في المرتبات الأعلى من المبنى.

وأسفر الحريق، الذي يعتبر الأقوى في تاريخ الكاتدرائية، عن انهيار مسلة المبنى والساعة والجزء الأكبر من السقف.

على صعيد آخر، تعهد بوتين بأن تقوم السلطات الروسية "بكل شيء ممكن" لضمان الظروف الأفضل لنشاط المستثمرين الأجانب في روسيا.

وأشار بوتين إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي في روسيا، مضيفا: "إننا راضون بشكل عام عن سير تطور أعمالنا في هذا المجال".

المصدر: وكالات