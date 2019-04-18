قال المصرف العراقي للتجارة في بيان اليوم الخميس، إنه فتح فرعا في السعودية، والذي يعد أول فرع خارجي للمصرف المملوك للدولة.

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وأوضح البيان أن البنك المملوك للحكومة بالكامل، ويحوز حصة سوقية نسبتها 80 بالمئة في العراق، فتح الفرع السعودي في حي العليا بالرياض، مضيفا أنه سيبدأ عملياته قريبا.

يذكر أن بغداد والرياض وقعتا الأربعاء 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى المملكة، التقى خلالها بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات