الدولار يقفز 23% أمام البوليفار الفنزويلي خلال يوم واحد

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام البوليفار الفنزويلي، بنسبة 23 ٪ خلال يوم واحد فقط، وفق بيانات البنك المركزي الفنزويلي التي صدرت يوم أمس الثلاثاء.

وبات سعر الصرف الرسمي الذي حدده المصرف المذكور، يعادل 4.1 ألف بوليفار لكل دولار، أي بزيادة حوالي 800 بوليفار بالمقارنة مع مؤشرات يوم الاثنين.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا في فنزويلا، في الوقت الراهن، 18 ألف بوليفار، أي حوالي 4.3 دولار وفقا لسعر الصرف الجديد.

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وتعاني فنزويلا، على مدى السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية، من أزمة اقتصادية اجتماعية حادة جدا، ترافقت بتعويم العملة الوطنية التي فقدت قيمتها بوتيرة متسارعة جدا. ووفقا لتقديرات البرلمان الوطني، فقد بلغ مستوى التضخم المالي، في مارس الماضي، 1.62 مليون بالمئة في التعبير السنوي.

وتدل توقعات، صندوق النقد الدولي، على أن، ارتفاع الأسعار في فنزويلا في عام 2019 وعام 2020 سيصل إلى 10 مليون في المئة.

المصدر: news.mail.ru