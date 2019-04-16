أظهرت بيانات رسمية، أن الناتج الصناعي التركي في فبراير الماضي هوى بنسبة 5.1% على أساس سنوي في فبراير، ليسجل بذلك تراجعا للشهر السادس على التوالي.

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وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018 في أسوأ أداء له فيما يقرب من عشر سنوات.

ويتوقع الاقتصاديون فصلين آخرين من الانكماش على أساس سنوي. وتظهر البيانات أن النشاط الاقتصادي ما زال ضعيفا إلى حد كبير.

وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن يتراجع الناتج الصناعي في فبراير بنسبة 6.5%، إلا أنه خالف التوقعات وتراجع بنسبة 5.1%.

وفي وقت سابق كشفت بيانات رسمية، أن معدل البطالة في تركيا بلغ خلال شهر يناير الماضي 14.7%، حيث صعد بنسبة 3.9% على أساس سنوي. وقالت "رويترز"، إن مستوى الذي سجله معدل البطالة هو الأعلى منذ العام 2009.

المصدر: "رويترز"