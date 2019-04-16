روسيا ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية

أظهرت بيانات أمريكية، أن روسيا زادت استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال فبراير الماضي بواقع 1.327 مليار دولار إلى 14.507 مليار دولار.

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وأشارت بيانات وزارة الخزانة إلى أن روسيا رفعت حيازاتها خلال فبراير من السندات الأمريكية بنسبة 10% مقارنة بالشهر الذي قبله.

وبينت الوزارة أن روسيا استثمرت 6.932 مليار دولار في السندات الآجلة، فيما استثمرت 7.575 مليار دولار في السندات العاجلة.

واستثمارات روسيا في السندات الأمريكية تشكل حصة ضئيلة من احتياطاتها الدولية، التي اقتربت مطلع الشهر الجاري من 500 مليار دولار، شكلت منها احتياطات الذهب 90 مليار دولار.

وعملت روسيا خلال العام الماضي على خفض استثماراتها في السندات الأمريكية، وذلك في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو.

المصدر: "فيستي"