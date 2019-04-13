قررت وزيرة النقل السورية إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة السعودية في أراضي البلاد.

وأنهى قرار وزير النقل علي حمود اعتبارا من اليوم السبت 13 أبريل، العمل بقرار عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، والحاملة للوحات الترانزيت، تعفيها من كافة الضرائب والرسوم.

المصدر: RT