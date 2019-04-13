دمشق تلغي جميع التسهيلات الممنوحة للشاحنات السعودية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lpph
قررت وزيرة النقل السورية إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة السعودية في أراضي البلاد.
وأنهى قرار وزير النقل علي حمود اعتبارا من اليوم السبت 13 أبريل، العمل بقرار عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، والحاملة للوحات الترانزيت، تعفيها من كافة الضرائب والرسوم.
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)