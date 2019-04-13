سادس أكثر المسلمين نفوذا في العالم يحاضر في روسيا عن التمويل الإسلامي

شارك الشيخ محمد تقي عثماني، الذي يحتل سادس مرتبة في تصنيف أكثر المسلمين نفوذاً في العالم ، في المؤتمر العلمي الدولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد بروسيا هذا الأسبوع.

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وعقدت مدرسة الاقتصاد العليا في الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث (HSE) يومي 10-12 أبريل 2019 الجاري، المؤتمر العلمي الدولي العشرين حول مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين الضيوف الرئيسيين الذين شاركوا في هذا الحدث، كان نائب رئيس جامعة دار العلوم، رئيس لجنة الامتثال التابعة للمنظمة الدولية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية (AAOIFI) في المنامة، رئيس المجلس الشرعي للبنك الإسلامي في أبو ظبي، الشيخ محمد تقي عثماني.

وبصفته رائدًا عالميًا في مجال القانون والاقتصاد والتمويل الإسلامي، فقد شغل في أوقات مختلفة مركزا في مجالس الالتزام الأخلاقي للبنوك الرائدة ويحتل المرتبة السادسة في تصنيف أكثر المسلمين نفوذاً في العالم (المسلمون الـ 500).

وشارك الشيخ عثماني يوم الخميس 11 أبريل 2019، في الجلسة العامة حول موضوع "استراتيجية وجود روسيا في أسواق الغذاء العالمية"، حيث ناقش الخبراء آليات جديدة لجذب الموارد المالية من الخارج إلى المجمع الصناعي الزراعي الروسي، وكيفية بناء شراكة طويلة الأجل في مجال إمدادات الصادرات من المنتجات الزراعية الروسية إلى هذه البلدان (الحبوب على سبيل المثال).

وألقى الشيخ محمد تقي عثماني محاضرة حول خصائص التمويل الإسلامي، وطبيعة المال، والحديث عن حظر الفائدة ودور التمويل الإسلامي في منع الأزمات المالية العالمية.

المصدر: RT