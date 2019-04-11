ليبيا: صادرات النفط والغاز تواجه أكبر تهديد منذ 2011

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، إن صادرات النفط والغاز الليبية تواجه أكبر تهديد منذ 2011 بالنظر إلى "حجم المعارك وتداعيات الحرب".

وجاء في بيان صدر عن حكومة الوفاق الوطني، أن صنع الله اجتمع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج، يوم الخميس، في طرابلس، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال البيان إن صنع الله أطلع السراج أثناء الاجتماع على جهود المؤسسة وشركة البريقة لتسويق النفط من أجل استمرار إمدادات الوقود إلى العاصمة طرابلس ومختلف مناطق ليبيا.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في وقت سابق من يوم الخميس أن المعارك قرب العاصمة الليبية طرابلس أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 266، خلال الأيام الستة الأخيرة.

المصدر: وكالات