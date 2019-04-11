قررت السعودية اليوم تعليق جميع رحلات طيرانها إلى السودان، على خلفية الانقلاب في البلد المذكور، والاضطرابات التي يشهدها.

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وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن قرار التعليق جاء بعد إغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان في السودان.

وقبل ذلك قررت السلطات المصرية تأجيل رحلة جوية كانت متجهة إلى الخرطوم، وتقرر نقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة لمطار القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبدء فترة انتقالية في البلاد لمدة عامين، وقال في كلمة متلفزة، إنه "تم اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

#السودان#سونا| وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يعلن: اقتلاع النظام والتحفظ على راسه في مكان آمن pic.twitter.com/oRSitwxgIH — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 11, 2019

كما أعلن بن عوف فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وإغلاق الأجواء والمعابر لأربع وعشرين ساعة في عموم السودان.

ومن المتوقع أن تعلق جميع شركات الطيران رحلاتها من وإلى السودان، بعد قرار الخرطوم إغلاق أجوائها.

المصدر: وكالات