أرامكو تعلن تحديد سعر إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار

أعلنت شركة "أرامكو" النفطية السعودية عن تحديد سعر الطرح الأولي لسنداتها بقيمة 12 مليار دولار.

وأشارت الشركة في بيان لها، نشر على موقعها، اليوم الأربعاء، أن هذا الطرح يتضمن 5 دفعات ذات أولوية وغير مضمونة، وذلك من خلال البرنامج العالمي للسندات متوسطة الأجل الخاص بـ "أرامكو" السعودية.

وتتضمن الدفعة الأولى مليار دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 2.75 بالمئة مستحقة في عام 2022، والدفعة الثانية ملياري دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 2.875 بالمئة مستحقة في عام 2024، والدفعة الثالثة 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 3.5 بالمئة مستحقة في 2029، والدفعة الرابعة 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 4.25 بالمئة مستحقة في 2039، والدفعة الخامسة 3 مليارات دولار من السندات ذات الأولوية بعائد 4.375 بالمئة مستحقة في عام 2049.

وذكرت الشركة أنه من المتوقع أن يكتمل الطرح، الذي يخضع لشروط اكتمال معتادة، بتاريخ 16 أبريل الجاري. وستكون السندات قابلة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن، ومدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج بالمملكة المتحدة.

المصدر: RT