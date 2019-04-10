ذكرت وكالة "رويترز" أن بورصة تل أبيب ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز بفترة ولاية أخرى.

إقرأ المزيد

وارتفع مؤشر بورصة تل أبيب TA-35، بحلول الساعة 10:26 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.53% إلى 1579.9 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأظهرت النتائج شبه النهائية، أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو فاز بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض"، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست.

المصدر: وكالات