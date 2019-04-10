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بورصة تل أبيب تصعد بعد فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست

مال وأعمال

بورصة تل أبيب تصعد بعد فوز نتنياهو في انتخابات الكنيست
Reuters
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته
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ذكرت وكالة "رويترز" أن بورصة تل أبيب ارتفعت خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فاز بفترة ولاية أخرى.

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"الليكود" يتقدم على "أزرق-أبيض" بـ37 مقعدا مقابل 36 بعد فرز 97% من الأصوات

وارتفع مؤشر بورصة تل أبيب TA-35، بحلول الساعة 10:26 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.53% إلى 1579.9 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأظهرت النتائج شبه النهائية، أن حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو فاز بـ37 مقعدا مقابل 36 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض"، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات في انتخابات الكنيست.

المصدر: وكالات

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