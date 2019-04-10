البرلمان البريطاني يوافق على خطة تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

وافق البرلمان البريطاني الثلاثاء على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للسعي من أجل تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي حتى 30 من يونيو المقبل.

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واضطرت الحكومة البريطانية لإجراء تصويت في البرلمان بعد أن أقر يوم الاثنين قانونا يمنحه صلاحية التدقيق وإدخال تعديلات على طلب الحكومة تمديد فترة التفاوض للمرة الثانية.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء قمة استثنائية لمناقشة مسألة خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية، ومن المتوقع أن يوافق الاتحاد على تأجيل خروج بريطانيا منه إلى ما بعد 12 أبريل الجاري، الموعد الرسمي النهائي للخروج.

المصدر: وكالات