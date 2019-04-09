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مصر تستعد لامتلاك أسطول قطارات فائقة السرعة كـ"قطارات الحرمين"

مال وأعمال

مصر تستعد لامتلاك أسطول قطارات فائقة السرعة كـ
railcolornews
مصر تستعد لامتلاك أسطول قطارات فائقة السرعة كـ"قطارات الحرمين"
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تعاقدت وزارة النقل المصرية ممثلة في هيئة سكك حديد مصر مع شركة Talgo الإسبانية لتوريد وصيانة أسطول قطارات فائقة السرعة، وتشغيلها بين الإسكندرية والقاهرة وأسوان.

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ووفقا لموقع railcolornews المتخصص في أخبار القطارات، فإن 6 قطارات جديدة ستعمل في هذه الطرق تصل سرعتها إلى 160 كم في الساعة، وستتشكل القطارات من 14 عربة ركاب، بالإضافة إلى قاطرة كهربائية تعمل بالديزل أيضا.

وأشار الموقع إلى أن التكوين الداخلي للقطارات المصرية هذه مطابق للقطارات الـ36 التي توردها إسبانيا حاليا للمملكة العربية السعودية.

وقد صممت هذه القطارات للعمل في درجات حرارة عالية جدا وتمنع دخول حبات الرمل داخلها، وسيكون داخل جميع العربات نظام واي فاي وشاشات LED في كل مقعد في الدرجة الأولى.

وتبلغ قيمه عقد الشراء 126 مليون يورو، بالإضافة لعقد منفصل يغطي ثماني سنوات من الصيانة بسعر 32 مليون يورو، والتسليم سيكون خلال عامين.

المصدر: railcolornews

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