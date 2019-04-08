روسيا وتركيا تؤسسان صندوقا استثماريا مشتركا بمليار دولار

وقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الثروة السيادية التركي اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بحجم 900 مليون يورو أو نحو مليار دولار.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في موسكو اليوم الاثنين بحضور الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أن هذا الصندوق المشترك سيساهم في تنفيذ المشاريع المشتركة، مضيفا أن الصندوق قد يتمكن من جلب استثمارات إضافية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يبلغ حجم الاستثمارات في المرحلة الأولى 200 مليون يورو.

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وقد بدأ الطرفان بدراسة المشاريع المشتركة في مجالات التكنولوجيات العالية والرعاية الصحية وبناء البنية التحتية، التي تعتبر المجالات "الأكثر جاذبية للاستثمار"، حسبما أكد رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف.

بالإضافة إلى ذلك وقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مع مجموعة شركاتFIBA Holding التركية اتفاقا للعمل على مشاريع استثمارية في روسيا، سيكون الأول منها مشروع الاستثمار في شركة "أفتو بارتنرز" لإيجار السيارات.

كما اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة مع شركة Ronesans Holding التركية على بناء 7 مجمعات طبية في روسيا، ستكون مرتبطة بأبرز المراكز الطبية والجامعات العالمية والروسية.

وتم كذلك خلال زيارة أردوغان لروسيا توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى في مختلف المجالات.

المصدر: نوفوستي