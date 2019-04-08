التصعيد في ليبيا يلقي بظلاله على أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط الاثنين مدفوعة بالقتال الدائر في ليبيا، العضو في "أوبك"، إضافة لتخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

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وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش سجل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 0.4% عن آخر سعر إغلاق، فيما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 63.39 دولار للبرميل.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأسود، قال كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة "أف أكس تي أم" حسين سيد، إن "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية على إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار منذ مطلع العام الحالي".

وأضاف الخبير، "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".

المصدر: "رويترز"