 
مباشر

التصعيد في ليبيا يلقي بظلاله على أسواق النفط

مال وأعمال

التصعيد في ليبيا يلقي بظلاله على أسواق النفط
Reuters
التصعيد في ليبيا يلقي بظلاله على أسواق النفط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lovs

ارتفعت أسعار النفط الاثنين مدفوعة بالقتال الدائر في ليبيا، العضو في "أوبك"، إضافة لتخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+" والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.

إقرأ المزيد
مركبات عسكرية تابعة لقوات مصراتة التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس، في حي تاجوراء، ليبيا، 6 أبريل 2019
تضارب الأنباء حول الجهة المسيطرة على مطار طرابلس والبعثة الأممية تنفي أنباء مغادرتها البلاد

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش سجل خام القياس العالمي "برنت" 70.62 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 0.4% عن آخر سعر إغلاق، فيما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% إلى 63.39 دولار للبرميل.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الذهب الأسود، قال كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة السمسرة "أف أكس تي أم" حسين سيد، إن "تخفيضات إنتاج أوبك الحالية والعقوبات الأمريكية على إيران كانا المحركين الرئيسيين للأسعار منذ مطلع العام الحالي".

وأضاف الخبير، "لكن الدفعة الأخيرة جاءت من تصاعد القتال في ليبيا مما يهدد بتعطيل أكبر للإمدادات".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفاتيح الهمم.. فكرة تطوعية على منصات التواصل الاجتماعي لشابة سورية