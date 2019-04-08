 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران لعام آخر

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على إيران لعام آخر
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lov2

أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على إيران لغاية 13 أبريل 2020.

إقرأ المزيد
مجلس الأمن الدولي
واشنطن تطالب مجلس الأمن بإعادة فرض قيود دولية أكثر صرامة على طهران

ووصف الاتحاد قرار التمديد بالتدابير التقييدية في مواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وتشمل حظر السفر وتجميد الأصول ضد 82 شخصا وكيان واحد.

كما تم فرض حظر على تصدير المعدات التي قد تستخدم في إيران في "أعمال القمع الداخلي" وأجهزة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتم فرض هذه العقوبات لأول مرة عام 2011، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين على أساس سنوي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بينها تسوية خاشقجي.. أغلى تسويات الطلاق في التاريخ