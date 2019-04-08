نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الاثنين، تقارير تحدثت عن تهديد السعودية ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار.

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وقال الفالح خلال مؤتمر للطاقة في الرياض تعليقا على إمكانية تخلي السعودية عن الدولار "بالطبع لا، لا تغيير أيا كان على سياستنا القائمة منذ أمد طويل لتجارة النفط بالدولار الأمريكي".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" في تقرير لها بأن "السعودية تهدد ببيع نفطها بعملات غير الدولار، إذا سنت واشنطن قانونا يضع أعضاء أوبك تحت طائلة دعاوى مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة".

على صعيد آخر، كشف الوزير السعودي أنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على أولى السندات الدولية من أرامكو 30 مليار دولار. وأضاف أن صفقة سندات أرامكو ستُغلق يوم الأربعاء.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من استحواذ أرامكو على منتج البتروكيميائيات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في غضون 6 أشهر.

وتستعد شركة أرامكو السعودية لإطلاق عملية طرح سندات كبرى، بالتعاون مع مصارف عالمية، بينها بنك "جي بي موجان تشيس".

وتشير المؤشرات المبكرة إلى أن المستثمرين متحمسون للصفقة التي من المتوقع أن تشهد طرح سندات بما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات