قالت "بلومبرغ" إن الولايات المتحدة بدأت بتوريد غاز البترول المسال إلى الهند، أبرز الأسواق السعودية، وذلك بعد أقل من شهرين على إبرام عقد طويل الأجل لتزويد هذا البلد بالنفط الأمريكي.

وذكرت الوكالة الاقتصادية في تقرير استند لبيانات شركات الشحن، نشرته الاثنين، أنه من المقرر وصول أول ناقلة تحمل هذا الغاز من الولايات المتحدة إلى الهند هذا الأسبوع.

وأفادت شركة "كبلر" للبيانات، بأن هناك ثلاث ناقلات أخرى على الأقل متجهة إلى الهند من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن معظم واردات الهند من غاز البترول المسال تأتي من الشرق الأوسط، ولاسيما من السعودية وقطر.

U.S. energy makes inroads in India, traditionally a Saudi bastion, with liquefied petroleum gas sales https://t.co/1z6W60Mxp4pic.twitter.com/ET1EuZ0jvM — Bloomberg (@business) April 8, 2019

وتعتمد الهند بشكل أساسي على السعودية وقطر والإمارات في الحصول على غاز البترول المسال، الذي يستخدم كوقود في أجهزة التدفئة والمركبات.

المصدر: "بلومبرغ"