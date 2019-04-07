ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين في مارس 2019 مسجلة صعودا لـ5 أشهر متتالية، مع تنامي التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، وقد زادت بنحو 9 مليارات دولار في مارس الماضي إلى 3.099 تريليون دولار.

وهبطت العملة الصينية اليوان بنسبة 5.3 بالمئة مقابل الدولار العام الماضي، في ظل تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

لكن اليوان تعافى بما يزيد عن اثنين بالمئة منذ بداية العام 2019، بفضل آمال بأن تتوصل واشنطن وبكين إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما وهو ما طغى على تأثير المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي مارس المنصرم تراجع اليوان بنسبة 0.3 بالمئة مقابل الدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية، التي ارتفعت واحدا بالمئة مقابل سلة من عملات رئيسية.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب قليلا إلى 78.525 مليار دولار من 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير.

المصدر: رويترز