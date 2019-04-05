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روسيا تنتصر في منظمة التجارة العالمية ضد أوكرانيا

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روسيا تنتصر في منظمة التجارة العالمية ضد أوكرانيا
Sputnik
روسيا تنتصر في منظمة التجارة العالمية ضد أوكرانيا
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حكمت منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، لصالح موسكو في نزاع تجاري مع كييف، والتي كانت قد تقدمت بشكوى ضد روسيا بسبب فرضها عام 2016 قيودا على مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها.

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وقالت مجموعة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية في قرارها إن "روسيا استندت إلى اعتبارات موضوعية في قرارها، واستوفت الشروط المتعلقة بالمادة 21".

وعلق وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين على القرار قائلا، إن قرار منظمة التجارة العالمية هذا يدعم نزاعات أخرى تخوضها روسيا في المنظمة، حيث يعطي ثقلا لحجج روسيا في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم التي فرضتها على واردات الصلب والألومنيوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن التعريفات المفروضة على هذه المنتجات تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي فهي محصنة ضد أي تحد قانوني.

واضطرت روسيا في 2016 لاتخاذ تدابير ضد أوكرانيا، وذلك بعدما دخل نظام للتجارة الحرة بين الأخيرة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وقامت موسكو بتعليق اتفاقية للتجارة الحرة مع كييف وفرض قيود على مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها إلى كازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: "تاس"

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