قالت منظمة التجارة العالمية، إنها ستصدر في وقت لاحق الجمعة أول حكم لها على الإطلاق في نزاع تجاري يتعلق بالأمن القومي بين روسيا وأوكرانيا، ما قد يؤثر على شكوى تقدمت بها قطر للمنظمة.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا مرتبط بالنقل بواسطة السكك الحديدية، وأضافت أن حكم المنظمة قد يمهد الطريق للبت في نزاعات أخرى متعلقة بالأمن القومي، منها نزاع مرتبط بالرسوم التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا، أن التعريفات المفروضة على هذه المنتجات تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وبالتالي فهي محصنة ضد أي تحد قانوني.

كذلك أشارت الوكالة إلى شكوى تقدمت بها قطر في منتصف 2017 ضد البحرين والإمارات والسعودية، والتي تفرض مقاطعة ضدها. حينها أبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية، أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير الإجراءات التي اتخذتها ضد قطر.

هذا ولم تشمل الشكوى القطرية إلى منظمة التجارة مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة.

المصدر: "رويترز"