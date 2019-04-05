أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، بأن مؤسس شركة "تسلا" الأمريكية ومديرها التنفيذي، إيلون ماسك، خسر خلال دقيقتين نحو 1.1 مليار دولار.

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وأوضحت الوكالة، أن سهم شركة "تسلا" انخفض بنسبة 11% في بداية تعاملات الأمس، ما انعكس سلبا على ثروة رجل الأعمال الأمريكي، والتي انخفضت إلى 22.3 مليار دولار بنهاية التعاملات.

ووفقا لـ "بلومبرغ" فإن سهم "تسلا" أغلق تعاملات الخميس عند 267.78 دولار، بانخفاض نسبته 8.23%، وجاء ذلك بعدما أعلنت الشركة عن تسليم 63 ألف سيارة في الربع الأول من العام الجاري، دون التوقعات البالغة 76 ألفا.

المصدر: "بلومبرغ"