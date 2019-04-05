العراق يشتري 60 ألف طن من الأرز البرازيلي
Reuters Alaa Al-Marjani
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قال تجار عراقيون يوم الجمعة إن الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية اشترت 60 ألف طن من الأرز البرازيلي في أحدث مناقصة شراء دولية.
وذكر هؤلاء التجار أن الجهة البائعة هي شركة تيرياكي بسعر 549 دولارا للطن الواحد، شاملا التأمين وتكلفة الشحن.
ويعتبر الأرز من الوجبات الأساسية للعائلة العراقية، ويطلق عليه في العامية العراقية اسم "التمن".
المصدر: رويترز
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