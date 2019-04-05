كشفت مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة أن الرياض هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل دول "أوبك" عرضة للقضاء الخاص بمكافحة الاحتكار.

وذكرت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، أن 3 مصادر مطلعة قالت إن خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة.

وقال اثنان من المصادر إن الخطة نوقشت مع أعضاء في "أوبك"، كما أكد مصدر ثالث مطلع على سياسة النفط السعودية أن الرياض نقلت التهديد أيضا إلى مسؤولين أمريكيين كبار في مجال الطاقة.

هذا ويرى مراقبون أن احتمالات دخول مشروع القانون الأمريكي المعروف باسم "نوبك" حيز التنفيذ ضئيلة، كما أنه ليس من المرجح أن تمضي السعودية قدما في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة يعد دلالة على انزعاج المملكة من التهديدات القانونية الأمريكية المحتملة لأوبك.

المصدر: رويترز