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لبنان يخطو خطوة جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز

مال وأعمال

لبنان يخطو خطوة جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز
Reuters
لبنان يخطو خطوة جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز
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كشفت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، أن حكومة لبنان وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية، بغية اجتذاب شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقالت الوزيرة في تغريدة نشرتها في "تويتر"، إن لبنان حدد 31 يناير من العام القادم موعدا نهائيا لتقديم العروض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

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ويعول لبنان على تطوير النفط والغاز لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، في بلد بلغت ديونه ما يقارب 180% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات

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