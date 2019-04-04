لبنان يخطو خطوة جديدة نحو بدء التنقيب عن الغاز

كشفت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى بستاني، أن حكومة لبنان وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية، بغية اجتذاب شركات الطاقة العالمية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.

وقالت الوزيرة في تغريدة نشرتها في "تويتر"، إن لبنان حدد 31 يناير من العام القادم موعدا نهائيا لتقديم العروض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

#ندى_بستاني: مجلس الوزراء يوافق على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على ان يغلق باب تقديم عروض المزايدة في ٣١-١-٢٠٢٠.

The Council of Ministers approved the launch of the 2nd licensing round offshore Lebanon. Deadline for submittal of offers set for 31-January-2020 — Nada Boustani Khoury (@NadaBoustani) April 4, 2019

ويقع لبنان في حوض شرق البحر المتوسط، الذي جرى فيه اكتشاف عدد من حقول الغاز البحرية الكبرى منذ عام 2009.

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ويعول لبنان على تطوير النفط والغاز لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، في بلد بلغت ديونه ما يقارب 180% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: وكالات