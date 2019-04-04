ذكرت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للدولة، الخميس أنها نفذت أول عملية استثمار زراعي في أستراليا.

وفي إطار الصفقة قامت "سالك" بشراء شركة "بالادجي"، التي تستملك أرضا زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألف فدان في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية، إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" ماثيو جانسن، في بيان إنها أول عملية استملاك للأرض ننفذها في أستراليا، وكذلك أول استثماراتنا في إنتاج الأغنام.

وبدأت السعودية تقليص برنامجها المحلي لزراعة القمح في عام 2008 حيث كانت تخطط للاعتماد الكلي على الواردات من هذا المحصول بحلول عام 2016 لتوفير المياه.

وتشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب في إطار استراتيجية المملكة للأمن الغذائي.

المصدر: "رويترز"