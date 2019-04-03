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بوتين يضع توقيعه على أول سيارة "مرسيدس" روسية

مال وأعمال

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حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مراسم تدشين أول مصنع لمجموعة سيارات "دايملر بنز" الألمانية في روسيا، والذي تم تشييده في ضواحي العاصمة موسكو.

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بوتين يفتتح مصنع "مرسيدس بنز" في ضواحي موسكو

وتعرف بوتين خلال زيارته على خط الإنتاج، الذي تم تثبيته على مبدأ "التجميع المرن بالكامل"، وسيتم استخدام تقنية تصنيع مميزة في المصنع تسمح بإنتاج متزامن للسيارات في عدة منصات.

وكإشارة على انطلاق المعمل وضع الرئيس الروسي توقيعه على أول سيارة ينتجها المصنع.

وتقدر طاقة المصنع الإنتاجية بنحو 25 ألف سيارة سنويا، وسيوفر عند تشغيله بشكل كامل ألف فرصة عمل، حيث بلغ كادر المصنع الجديد بحلول نهاية مارس 500 شخص.

وسينتج المصنع في المرحلة الأولى سيارات من فئة E، على أن ينتج فيما بعد سيارات دفع رباعي من فئة GLE وGLC وGLS.

المصدر: "تاس"

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