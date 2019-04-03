بوتين يفتتح مصنع "مرسيدس بنز" في ضواحي موسكو

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في ضواحي موسكو، مصنعا لتجميع السيارات للعملاق الألماني "دايملر بنز"، والذي يخطط لإنتاج سيارات "مرسيدس بنز" من طراز E في المرحلة الأولى.

وأكد الرئيس بوتين، أن الحكومة الروسية ستواصل تقديم الدعم للمستثمرين الأجانب، وقال: "سنواصل بالتأكيد تقديم الدعم للمشاريع من هذا النوع، التي تنفذها شركات روسية وأجنبية".

وشارك في مراسم الافتتاح إلى جانب المسؤولين الروس، وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، وممثلون عن قطاع الأعمال الألماني، وثمنوا هذا المشروع.

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وقال ألتماير: "الاقتصاد الروسي يتطور بنجاح كبير، لذلك يتوجب على موسكو وبرلين توسيع علاقاتهما التجارية والاقتصادية.. نثمن هذا المشروع الرائد الذي يثبت أن الاقتصاد في روسيا ينمو بنجاح".

وأضاف الوزير: "سيدي الرئيس، أود أن أهنئكم وجميع مواطنيكم، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح العظيم. أريد لروسيا أن تحقق نجاحا اقتصاديا، بما في ذلك لصالح ألمانيا. أتمنى لكم كل التوفيق".

وبدأ بناء معمل السيارات هذا في منطقة سولنيتشنوغورسك شمالي موسكو، منذ 3 سنوات، (في العام 2017)، وتم ضخ استثمارات فيه بنحو 15 مليار روبل (نحو 229 مليون دولار).

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وكانت المجموعة الألمانية قد أبرمت عقدا استثماريا مع السلطات الروسية لبناء المصنع، الذي سيعمل وفقا للدورة الإنتاجية الكاملة، وسينتج في المرحلة الأولى سيارات من فئة E، على أن ينتج فيما بعد سيارات دفع رباعي من فئة GLE وGLC وGLS.

وبموجب العقد ستحصل الشركة على تسهيلات، وذلك في إطار آلية تقضي بتقديم امتيازات مالية وضرائبية للشركات، التي تستثمر في مشاريع تصنيع السيارات على مدى 10 أعوام.

المصدر: وكالات روسية