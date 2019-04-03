بوتين يدخل عقر "مرسيدس" بسيارة "آوروس" الروسية الفارهة

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مصنع جديد لسيارات "مرسيدس بنز" في ضواحي موسكو، على متن ليموزين "آوروس" الرئاسي الروسي.

وبدأ بناء المصنع المذكور في يونيو 2017، حيث ستبلغ طاقته الإنتاجية 25 ألف سيارة سنويا، ووفرت المؤسسة الجديدة، أكثر من ألف فرصة عمل جديدة.

وظهرت ليموزين "آوروس" لأول مرة في مايو الماضي خلال حفل تنصيب بوتين لولاية رئاسية جديدة.

Путин на своём Aurus заехал на новый завод Mercedes pic.twitter.com/mYjtKgLTrf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) April 3, 2019

و"آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، (الموكب) لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، وكلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسية بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: RT