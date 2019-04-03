التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، المرشح عن الإدارة الأمريكية لرئاسة مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس الذي وعد بزيادة دعم البنك الدولي لمصر إذا ما فاز برئاسته.

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وجاء لقاء الوزيرة مع المرشح خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث بحث الجانبان دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك في دعم مشاريع البنية الأساسية في قارة إفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.

وأكد المرشح لرئاسة البنك، عزمه على زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة في مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الممتدة.

جدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، فيما تضم حقيبة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.

المصدر: وكالات