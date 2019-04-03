الإمارات ستفحص طائرات 737 ماكس قبل السماح بتحليقها مجددا

أكد مسؤول إماراتي، أن بلاده ستجري فحوصات مستقلة لأية تعديلات في طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس" قبل السماح للطائرات من هذا الطراز باستئناف التحليق في المجال الجوي الإماراتي.

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وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، خلال مؤتمر في أبوظبي اليوم: "استنادا إلى خطتهم للإصلاح سنفحص هذا الطراز من الطائرات على نحو مستقل، وقد نتعاون مع كيانات أخرى في أوروبا، وبناء عليه إذا شعرنا بارتياح فسوف نتخذ قرارا (بشأن رفع الحظر على التحليق)".

ومُنعت طائرات ماكس من التحليق في أماكن كثيرة في العالم منذ الشهر الماضي، في أعقاب تحطم طائرتين من هذا الطراز خلال خمسة شهور، وهو ما أودى بحياة 346 شخصا.

وقال مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ"، إنه "من المتوقع طرح تحديث برمجيات خلال أسابيع لمنع تشغيل نظام التوقف المفاجئ بسبب بيانات خاطئة. ويخضع هذا الأمر لتدقيق بعد تحطم الطائرتين".

المصدر: "رويترز"