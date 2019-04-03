أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتمديد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لمدة سنة، اعتبارا من 3 أكتوبر 2018 لتسوية أوضاعهم.

وأكد المرسوم، أن شهادة البورد السوري تعد الشهادة الوحيدة المقبولة لمنح التراخيص لذوي الاختصاصات الطبية من وزارة الصحة السورية.

وبموجب المرسوم ستفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ليرة سورية على كل من يتقدم بطلب التسوية بعد انتهاء المهلة المحددة من السوريين ومن في حكمهم، على أن تفرض غرامة قدرها 250 ألف ليرة لغير السوريين.

‫المصدر: "سانا"